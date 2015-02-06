Голова Міноборони Німеччини не розраховує на швидкий мир в Україні

Для цієї складної кризи просто "не може бути приємних і простих рішень", заявила голова оборонного відомства в ефірі німецького телеканалу ZDF увечері в четвер, 5 лютого, передає DW.

Фон дер Ляєн повідомила, що не поспішає покладати занадто великі надії на нову мирну ініціативу, висунуту канцлером ФРН Ангелою Меркель спільно із президентом Франції Франсуа Олландом. Водночас вона вважає важливим переговорний процес, завдяки якому, за її словами, "безліч малих кроків" у підсумку дозволять просунутися "у правильному напрямку".

Урсула фон дер Ляєн також вважає за необхідне повернути Росію за стіл переговорів, щоб серед іншого з’ясувати, чи можна разом із Москвою знову починати якісь проекти. Як приклад такого проекту голова міноборони ФРН назвала боротьбу проти радикального угруповання "Ісламська держава".

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Нагадаємо, Меркель та Олланд 5 лютого зустрілися з українським президентом Петром Порошенком та обговорили нові пропозиції щодо мирного врегулювання на Донбасі. Результати переговорів широкому загалу поки що невідомі. 6 лютого відбудеться зустріч німецької канцлерки та глави французької держави з президентом Росії Володимиром Путіним.

Довідка УНІАН. Росія з лютого 2014 здійснює воєнну агресію проти України. Вона анексувала Крим і постачає на схід України - у Луганську і Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», важке озброєння і боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч людей загинули, понад 10 тисяч отримали поранення, майже мільйон громадян були змушені покинути свої будинки.

Незважаючи на санкції, введені проти Росії ЄС, США, Канадою, Австралією та іншими країнами, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

5 лютого 2015 року в Україні терміново прибули Меркель та Олланд. Цього ж дня у Києві перебував із візитом державний секретар США Джон Керрі. Сьогодні, 6 лютого, Олланд і Меркель планують відвідати Москву, де проведуть переговори з Володимиром Путіним.

Прес-служба президента України повідомила, що переговори Порошенко, Меркель та Олланда тривали 5 годин, і під час них вони напрацювали спільні пропозиції для втілення Мінських домовленостей.