Президент Туреччини хоче ввести в країні президентську форму правління

"Подивіться на держави, здатні швидко приймати рішення. Більшість з них мають президентську форму правління. Якщо ми хочемо бачити Туреччину серед 20 найбільш розвинених країн, ми повинні обговорити це питання", - цитує Ердогана РІА "Новости".

Він назвав "неграмотними" людей, які стверджують, що президентська система не буде мати жодних механізмів контролю.

Читайте такожЕрдоган відкинув звинувачення ЄС в утисках свободи словаЗа словами Ердогана, Туреччина могла б досягти більшого, якби президентська форма правління була впроваджена раніше, адже за парламентської системи, існуючої в країні протягом кількох десятиліть, постраждали численні державні програми.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині почалися арешти опозиційних журналістів.