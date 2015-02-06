Обама: США не повинні втручатися у всі конфлікти

Про це заявив президент США Барак Обама, представляючи проект стратегії національної безпеки на останні два роки свого перебування в Білому домі, передає Бі-бі-сі.

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Президент вважає, що терористична загроза всередині США зменшилася, але не зникла.

Крім цього він заявив, що США не будуть вести повномасштабні сухопутні війни проти таких угруповань, як "Ісламська держава". Боротьбу з ними будуть вести за допомогою контртерористичних операцій.

США завжди будуть захищати свої національні інтереси і підтримувати своїх союзників і партнерів в Європі, заявив Барак Обама.