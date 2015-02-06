Путін, Меркель і Олланд після вечері відновили переговори

Бесіда лідерів триває вже чотири години з перервою на вечерю, пише ТСН з посиланням на ТАСС.

Після перших півтори годин переговорів, які лідери провели тет-а-тет, без участі помічників та без присутності журналістів, Путін, Олланд і Меркель вийшли до журналістів.

Вони не зробили заяв, лише дозволили фотографам зробити кілька фото. Потім розмова продовжилася без присутності преси.

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Переговори йдуть у представницькому кабінеті першого корпусу Кремля.

Європейські лідери прибули до Москви сьогодні, щоб обговорити питання врегулювання ситуації в Україні.

Напередодні Меркель і Олланд здійснили короткий візит в Київ, де зустрілися з президентом Петром Порошенком.