Маккейн розкритикував Меркель за схожу на "умиротворення Гітлера" політику щодо України - ЗМІ

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн розкритикував канцлера Німеччини Ангелу Меркель за її політику щодо України, яка нагадує політику умиротворення Адольфа Гітлера перед Другою світовою війною.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, про це Маккейн сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, яке повністю буде оприлюднене у неділю, 8 лютого.

"Спостерігаючи за політикою німецького уряду у справі України, можна подумати, що він не має ідеї або йому байдуже, що в Україні вбивають людей", - сказав сенатор.

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За словами Маккейна, він розчарований політикою європейців та "не чекав нічого іншого".

"Чи (Меркель) хоче лише спостерігати за тим, як вперше після Другої світової війни країну в Європі розбирають по шматках?", - запитав сенатор.

Газета зазначає, що Маккейн очолив групу сенаторів, які нещодавно закликали президента США Барака Обаму передати Україні зброю для захисту від російської агресії.

За даними польського видання, слова сенатора викликали обурення у представників урядової коаліції Німеччини, а генеральний секретар ХДС Пітер Таубер закликав Маккейна вибачитись за ці слова. "На щастя, в нас канцлер, яка думає, що говорить та робить, а не діє, як ковбой", - написав він у Twitter.