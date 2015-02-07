Грібаускайте закликає Захід постачати зброю Україні

Президент Литви Даля Грібаускайте з огляду на ескалацію насильства на сході України висловилася за те, щоб Захід здійснював поставки зброї в Україну.

"Росія проводить відкриту війну проти України", - сказала вона в інтерв’ю газеті Handelsblatt сьогодні, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на передає AFP.

Україна має право себе захистити, "це наш обов’язок - надавати їй усіляку підтримку", - уточнила президент Литви.

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Крім того, Грібаускайте переконана, що у відповідь на загострення агресії з боку Росії потрібно посилювати штрафні санкції Заходу проти Москви. Чинні обмеження, на думку Грібаускайте, потрібно поширити на союзників російського президента Володимира Путіна. Водночас, за її словами, Європейський Союз має бути готовий до розширення економічних санкцій. "Ми не можемо продати нашу свободу за короткострокову економічну перевагу", - вважає Грібаускайте.

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Раніше повідомлялося, що Вашингтон розглядає можливість поставки озброєнь оборонного характеру до України. Пізніше адміністрація США заявила про те, що не планує постачання озброєнь до України "найближчим часом". Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн також застерегла від поставок зброї Києву країнами Заходу. На її думку, такий крок розпалив би конфлікт на Донбасі ще більше.