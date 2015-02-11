Нідерланди опублікували документи про катастрофу рейсу MH17

Про це повідомляє телеканал RTL News, за запитом якого відповідно до закону про розкриття інформації оприлюднені документи, пише Українська правда.

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Загалом оприлюднено 254 документи. Вони значно відредаговані - деякі сторінки повністю або майже повністю закриті чорними плашками.

Уряд Нідерландів посилається на необхідність захисту особистих даних і забезпечення безпеки голландських фахівців, які працюють на місці аварії літака.

За інформацією голландського телеканалу, в документах немає нової інформації про можливі причини аварії лайнера.

Документи містять, зокрема, плани евакуації тіл загиблих з місця катастрофи і звіти про повідомленнях ЗМІ на тему подій в Україні.

Як повідомлялося, Нідерланди відмовилися передавати розслідування авіакатастрофи пасажирського Boeing-777, що впав на Донеччині, під управління ООН.

Авіалайнер Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" був збитий 17 липня в Донецькій області. Літак здійснював рейс Амстердам—Куала-Лумпур. На його борту знаходилися 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули.