Німецький журналіст вважає, що MH17 став жертвою дуелі "хто стріляє першим"

Про це пише ТСН.

"Бук" виконує чітке завдання: стріляти по військовим літакам. І пілоти, у свою чергу, знають: перше, що потрібно знищувати на землі - це "Бук". Ось тому це дуель - той, хто стріляє першим, живе довше. На жаль, МН17 став жертвою в цій дуелі", - каже журналіст.

Також він розповів, чому він почав проводити своє розслідування.

"Ми взялися за це не відразу після катастрофи, а тільки в кінці серпня. Нашим завданням було зібрати разом всі джерела, всі факти, які були доступні на той момент. Це можна порівняти з розслідуванням кримінального злочину: потрібно було знайти місце злочину, знаряддя, встановити мотив і свідків для того, щоб зрозуміти, що сталося насправді. У голландському звіті був опис руйнувань літака. Виходячи з них, наші військові експерти прийшли до висновку: поза всяких сумнівів, це результат дій ЗРК "Бук", - заявив він, пише dw.de.

Читайте такожОприлюднені нові докази того, що Боїнг-777 збили бойовики (фото)Журналіст зазначив, що вони з'ясували дуже цікавий і неймовірно важливий факт: "Бук" завжди супроводжує танки. "Про те, що у проросійських сепаратистів помічені танки, повідомляли ще в червні і НАТО і США. Саме тоді всі західні військові повинні були знати, що танки не ходять без ППО - це неможливо! Сепаратисти це заперечували, але навіть наявність припущення вже само по собі повинно вести до відповідної реакції: якщо ми бачимо на цій території танки, то повинні припускати, що там є і засоби ППО, а це означає, що через територію вже не можна літати у відпустку, це небезпечно. Але попередження про це не було", - каже журналіст.

Бенсман розповів, що журналісти в розслідуванні "йшли крок за кроком". "Почали збирати фотографії очевидців з соціальних мереж, щоб з'ясувати, як "Бук" потрапив в Україну. Простежили, що він прибув з російського Курська ще до трагедії 17 липня, а також знайшли його фотографію після 17 липня. На ній видно, як "Бук", у якого не вистачає однієї ракети, стоїть, за словами очевидців, на перехресті в Луганську", - пояснив він.

Читайте такожЗРК "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг", доставили з російського Курська - розслідуванняВін зазначив, що Міноборони РФ замість того, щоб відмовитися від фотографії і не визнати справжньою, визнає її і використовує у своїх цілях: фотографія, ніби зроблена на території, яка контролюється українськими військовими, бо на білборді, який також присутній на фото, написана адреса місцевого магазину.

"Я пішов туди особисто для того, щоб перевірити спірний момент: знайшов перехрестя в Луганську, і навіть той самий білборд. І тепер я можу підтвердити: фотографія зроблена в Луганську, який підконтрольне сепаратистам", - запевняє журналіст.

Бенсман каже, що всі експерти зійшлися на тому, що "Бук" - занадто складна система, бойовики не можуть використовувати її самостійно.

Також він розповів про свої враження після спілкування з бойовиками. " У мене вже був досвід спілкування з подібними людьми - польовими командирами - в Афганістані та Іраку, тому я розумію їхню психологію. Це люди, які раптово стали господарями регіону. Це дуже середньовічний підхід: немає ні суду, ні інших гілок влади, вони відчувають себе богами, можуть робити що захочуть, брати, що захочуть і залишатися безкарними", - сказав журналіст.

Нагадаємо, згідно з висновками журналіста, літак був збитий саме з російського самохідного зенітного ракетного комплексу "Бук".