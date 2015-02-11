Опубліковані Нідерландами документи про катастрофу MH17 сильно відредаговані

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Associated Press.

Агентство уточнює, що нові дані проливають мало світла на справу. Уряд же пояснює, що документи були відредаговані з різних причин, зокрема з міркувань захисту приватності окремих осіб, в інтересах стосунків Нідерландів з іншими країнами, а також в інтересах безпеки нідерландських експертів, які працюють на місці катастрофи.

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У свою чергу, нідерландський канал RTL News заявив про намір опротестувати редагування документів і, у випадку потреби, подати на уряд до суду із вимогою відкрити більше деталей катастрофи.

Агентство додає, що уряд Нідерландів перебуває під значним тиском із вимогою розповісти все, що він знав про небезпеку дозволу пасажирському літаку летіти над зоною конфлікту.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Нідерландів опублікував пакет документів про розслідування катастрофи малайзійського Boeing-777 в Донецькій області.