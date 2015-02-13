Кемерон: ЄС не скасує санкції проти Росії, якщо Путін не змінить свою політику стосовно України



Про це Кемерон заявив у Брюсселі перед початком роботи неформального саміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

Він привітав досягнуті сьогодні у Мінську домовленості про врегулювання ситуації на сході України.

”Якщо вогонь (на Донбасі) буде припинено - ми будемо це вітати. Але що насправді має значення - так це дії, а не слова на папері. Ми повинні чітко сказати, що Путін повинен знати, що якщо він не змінить свою поведінку, санкції скасовані не будуть”, - заявив Кемерон.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті ”нормандської четвіркою”, передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачено звільнення та обмін всіх заручників.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії в Донбасі було створено так звані Донецьку й Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.