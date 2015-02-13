Столтенберг: НАТО має докази військової присутності РФ на Донбасі

Про це сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю Коммерсант FM, пише Українська правда.

За його словами, сепаратистам на сході України не вдалося б досягти таких військових успіхів, якби не підтримка з боку російської сторони.

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"Наша розвідка надає документальні дані про військову присутність Росії на сході України. Ми бачимо це з даних незалежних джерел, незалежних журналістів, а також ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, які повідомляють нас про загиблих російських військових в Україні", - сказав Столтенберг.

"Ми спостерігали те ж саме в Криму, коли Росія анексувала Крим", - додав він.

Крім того, зазначив Столтенберг, ОБСЄ надає інформацію про військову техніку на сході України, до того ж сепаратисти мають складні системи озброєння, до яких мають бути відповідні інструктори з РФ.

За його словами, Росія підтримує сепаратистів, чим порушує територіальну цілісність України.

Як відомо, раніше командувач об'єднаним угрупуванням сухопутних військ НАТО в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Росія прямо втрутилася в бої за Дебальцеве.