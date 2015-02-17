Підозрюваний у терактах в Данії присягнув лідеру ісламістів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN News.

Напередодні злочину Омар Абдель Хамід аль-Хуссейн розмістив на своїй сторінці в Facebook заяву про відданість аль-Багдаді, пообіцявши «ніколи не вступати з ним у суперечку до тих пір, поки мова не зайде про обурливу невіру».

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