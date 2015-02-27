Поліція Іспанії затримала 8 громадян, які воювали за "ДНР" і "ЛНР"
11:58, 27 лютого 2015Світ
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Поліція Іспанії затримала 8 проросійських громадян країни за участь у війні на Донбасі.
REUTERS
Про це пише газета El Pais з посиланням на офіційні джерела, передає "ЄвроПравда". Арешти були проведені в Астурії, Каталонії, Екстремадурі, Мурсії, Наваррі і Мадриді.
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Це сталося в ході операції, проведеної сьогодні рано вранці. Затримані брали участь у збройному конфлікті на Донбасі, їх звинувачують у таких злочинах, як вбивство, зберігання зброї і вибухових речовин, а також у діях, спрямованих проти інтересів Іспанії.
Ця операція є кульмінацією декількох розслідувань, які перебували в провадженні Генерального інформаційного бюро під керівництвом Національного суду Іспанії. Наразі розслідування триває.
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