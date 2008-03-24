У Мінську викрили шпигунську мережу

Власті Білорусі викрили шпигунську мережу, яка нібито діяла під прикриттям американського посольства в Мінську. За даними білоруського телебачення, один з американських дипломатів – кадровий співробітник ФБР.

Тим часом, мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що 25 березня 2008 року вважатиметься Днем білоруській незалежності. Як повідомляє "Телеграф", раніше цю дату відзначили депутати Європарламенту в рамках так званого "Білоруського тижня" в Страсбурзі.

День заснування Білоруської народної республіки (відомий також як День волі) 25 березня традиційно відзначає білоруська опозиція. Офіційним Днем незалежності Білорусії вважається 3 липня – день звільнення Мінська від фашистів.

Эхо Москвы