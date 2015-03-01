На трасі в США через снігопад зіткнулися 30 автомобілів

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили представники поліції, автобус, в якому знаходилися 55 чоловік, врізався у вантажівку, що їхала перед ним . Потім у ДТП потрапили ще більше двадцяти легкових і вантажних автомобілів.

На місце аварії прибули численні бригади пожежників і медиків. Одинадцять пасажирів автобуса отримали незначні травми і були доставлені в лікарню. Очікується, що рух на трасі буде повністю перекрито ще кілька годин. Поліція організувала об'їзні маршрути для транспорту.

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Через снігопад у суботу в Міссурі сталося ще кілька великих дорожніх аварій. В результаті однієї з них загинули дві людини. Влада просить людей по можливості утримуватися від поїздок на особистому автотранспорті.