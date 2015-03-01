На трасі в США через снігопад зіткнулися 30 автомобілів
Причиною аварії, що сталася на великому шосе недалеко від міста Роллу, стали складні погодні умови - протягом декількох годин в цьому районі йшов сильний сніг.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомили представники поліції, автобус, в якому знаходилися 55 чоловік, врізався у вантажівку, що їхала перед ним . Потім у ДТП потрапили ще більше двадцяти легкових і вантажних автомобілів.
На місце аварії прибули численні бригади пожежників і медиків. Одинадцять пасажирів автобуса отримали незначні травми і були доставлені в лікарню. Очікується, що рух на трасі буде повністю перекрито ще кілька годин. Поліція організувала об'їзні маршрути для транспорту.
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Через снігопад у суботу в Міссурі сталося ще кілька великих дорожніх аварій. В результаті однієї з них загинули дві людини. Влада просить людей по можливості утримуватися від поїздок на особистому автотранспорті.