США розглядають залучення ООН і ЄС до вирішення конфлікту на Донбасі
19:35, 06 березня 2015Світ
655 0
США розглядають можливість залучення ООН і ЄС до вирішення конфлікту на Донбасі, однак фокусують увагу на роботі ОБСЄ в зоні конфлікту.
Блінкен повідомив, що США можуть залучити ООН і ЄС до вирішення конфлікту / svoboda.org
Про це повідомив заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.
Читайте такожСША розглянуть можливість постачання зброї Україні
"Поки ще найважливішою установою, яка може грати роль у виконанні Мінських зобов'язань, - це ОБСЄ, вони вже грають дуже важливу роль, і потрібно буде збільшувати їх можливості, їх ресурси", - зазначив він.
"Є шляхи в цьому контексті для ООН і ЄС якимось чином долучитися - ми це розглядаємо, але я думаю, що фокусувати увагу потрібно на посиленні можливості ОБСЄ виконувати свою роботу, тобто, щоб вони могли відслідковувати, як виконуються зобов'язання Мінськими угодами", - сказав Ентоні Блінкен.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter