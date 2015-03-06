США розглядають залучення ООН і ЄС до вирішення конфлікту на Донбасі

Про це повідомив заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

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"Поки ще найважливішою установою, яка може грати роль у виконанні Мінських зобов'язань, - це ОБСЄ, вони вже грають дуже важливу роль, і потрібно буде збільшувати їх можливості, їх ресурси", - зазначив він.

"Є шляхи в цьому контексті для ООН і ЄС якимось чином долучитися - ми це розглядаємо, але я думаю, що фокусувати увагу потрібно на посиленні можливості ОБСЄ виконувати свою роботу, тобто, щоб вони могли відслідковувати, як виконуються зобов'язання Мінськими угодами", - сказав Ентоні Блінкен.