США розглядають залучення ООН і ЄС до вирішення конфлікту на Донбасі

19:35, 06 березня 2015
Світ
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США розглядають можливість залучення ООН і ЄС до вирішення конфлікту на Донбасі, однак фокусують увагу на роботі ОБСЄ в зоні конфлікту.

Блинкен сообщил, что США могут привлечь ООН и ЕС к решению конфликта / www.svoboda.org

Про це повідомив заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

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"Поки ще найважливішою установою, яка може грати роль у виконанні Мінських зобов'язань, - це ОБСЄ, вони вже грають дуже важливу роль, і потрібно буде збільшувати їх можливості, їх ресурси", - зазначив він.

"Є шляхи в цьому контексті для ООН і ЄС якимось чином долучитися - ми це розглядаємо, але я думаю, що фокусувати увагу потрібно на посиленні можливості ОБСЄ виконувати свою роботу, тобто, щоб вони могли відслідковувати, як виконуються зобов'язання Мінськими угодами", - сказав Ентоні Блінкен.

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