Стан демократії в РФ стане однією з головних тем сесії Європарламенту

Серед головних тем, які належить обговорити депутатам, - вбивство політика Бориса Нємцова в Москві та стан демократії в Росії, передає ТАСС.

"Парламентарії в середу в другій половині дня за участю верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні обговорять вбивство російського опозиційного лідера Бориса Нємцова і загальний стан демократії в РФ, - повідомили в прес-службі ЄП. - Народні обранці, швидше за все, виступить із засудженням того, що євродепутата Сандрі Калнієте (Латвія, член найбільшої Європейської народної партії - ред.), дуже хотіла відвідати похорон Нємцова, відмовили у в'їзді в Росію".Читайте такожРосія не пустила на похорон Нємцова спікера сенату Польщі і євродепутата з Латвії

У Страсбурзі відзначили, що за підсумками дискусії в четвер парламентарії ухвалять резолюцію. Разом з тим, спікер ЄП Мартін Шульц вже висловив надію на те, що Москва проведе "ретельне незалежне розслідування" вбивства Нємцова. "Я вражений тим, що сталося. Сподіваюся, що відбудеться ретельне незалежне розслідування", - заявив він.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич повідомив про те, що Калнієте закрито в'їзд в Росію за "антиросійську діяльність в рамках відповідних заходів на дії Євросоюзу щодо низки російських офіційних осіб".