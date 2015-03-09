Ватикан вирішив не платити викуп за зниклий лист Мікеланджело

Представник Ватикану Федеріко Ломбарді заявив агентству "Франс Прес", що нещодавно їм надійшла пропозиція викупити лист, передає РІА Новости Україна.

Проте Ватикан відкинув його і передав справу на розслідування папської жандармерії.

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Раніше римська газета Messaggero повідомила, що колишній співробітник архівів Ватикану зажадав викуп у 100 тисяч євро за лист. Згідно з даними ЗМІ, лист підписаний самим Мікеланджело і є рідкісним зразком його почерку.