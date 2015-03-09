Ватикан вирішив не платити викуп за зниклий лист Мікеланджело
01:24, 09 березня 2015Світ
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Влада Ватикану мають намір самостійно знайти викрадений з архівів у 1997 році лист, написаний скульптором і художником епохи Відродження Мікеланджело, при цьому раніше вони відхилили пропозицію зловмисника про викуп листа.
Ватикан вирішив не платити викуп за зниклий лист Мікеланджело / vaticanstate.va
Представник Ватикану Федеріко Ломбарді заявив агентству "Франс Прес", що нещодавно їм надійшла пропозиція викупити лист, передає РІА Новости Україна.
Проте Ватикан відкинув його і передав справу на розслідування папської жандармерії.
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Раніше римська газета Messaggero повідомила, що колишній співробітник архівів Ватикану зажадав викуп у 100 тисяч євро за лист. Згідно з даними ЗМІ, лист підписаний самим Мікеланджело і є рідкісним зразком його почерку.
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