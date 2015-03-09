Інспектори з США та Чехії проведуть спостережний політ над Росією

Про це повідомив начальник національного центру по зменшенню ядерної небезпеки Міноборони Сергій Рижков, передає Росбалт.

"В період з 9 по 14 березня в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому в місті Хабаровськ", - сказав він.

В ході виконання інспекції російські фахівці на борту літака будуть контролювати суворе дотримання параметрів польоту за узгодженим маршрутом і застосування передбаченої договором апаратури.

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Рижков зазначив, що ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених договором з відкритого неба.