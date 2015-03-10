У Новій Зеландії невідомий погрожує отруїти дитячі молочні суміші

Поліція Нової Зеландії звернулася у вівторок до населення країни із проханням надати допомогу в розшуку небезпечного злочинця (злочинців). Він погрожує отруїти дитячі молочні суміші, що виготовляють у країні, якщо фермери не відмовляться від використання в якості пестициду фторацетату натрію. Це з'єднання також відомо у Новій Зеландії під назвою "отрута 1080", передає ТАСС.

Анонімні листи з погрозами в листопаді минулого року отримала новозеландська компанія Fonterra, що є одним з найбільших в світі виробників і експортерів молочної продукції, і федеральна профспілка фермерів. В них містилася вимога припинити використовувати "отруту 1080" до кінця березня нинішнього року, інакше злочинець заразить нею дитячі молочні суміші. До листів також додавалися зразки молочного порошку, в яких фахівці виявили фторацетат натрію.

Читайте такожПрихильники ісламістів погрожують засновнику Twitter

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кі на прес-конференції, що відбулася у вівторок, назвав те, що відбувається "актом екотероризму" й повідомив, що влада вживає всі заходи для того, щоб новозеландські продукти залишалися абсолютно безпечними. "На думку поліції, ймовірність реалізації даної загрози невелика, але з урахуванням її характеру поліція і уряд ставиться до неї з усією серйозністю", - підкреслив прем'єр.