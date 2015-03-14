В Єгипті планують побудувати нову столицю

Влада Єгипту вирішила побудувати нову адміністративну столицю, яка буде розташовуватися на схід від Каїра. Як повідомляє Reuters, реалізація цього плану займе близько 5-7 років, а вартість проекту складе 45 мільярдів доларів, передає Lenta.ru.

За словами міністра житлового будівництва Мустафи Мадбули, в нове місто, яке буде розміром з Сінгапур, переїдуть всі міністерства, там же розмістять дипломатичні місії різних країн. Також планується побудувати понад мільйон житлових приміщень.

Ідея про перенесення головного міста країни пов'язана з перенаселеністю 20-мільйонного мегаполісу. Очікується, що за 40 років населення Каїра збільшиться вдвічі. За словами Мадбули, нова столиця буде розрахована на населення в 5 мільйонів осіб, передає РИА Новости.

За даними Associated Press, військові вже почали будувати дорогу, що зв'язує Каїр з новою столицею. Як називатиметься місто, поки не повідомляється.

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Це не єдиний амбітний проект президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, який очолив країну в червні минулого року. Ще під час своєї передвиборчої кампанії він оголосив про запуск масштабного проекту з будівництва житла. В результаті планується створити близько мільйона квартир. Після свого приходу до влади він анонсував створення дублера Суецького каналу.