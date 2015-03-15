У центрі Москви загорівся Новодівичий монастир.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, палає дзвіниця монастиря, яка була на реконструкції.

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу, повідомили ТАСС у головному управлінні МНС по Москві.

Загальна площа пожежі становить 300 кв метрів.

Пожежа охопила будівельні ліси на висоті 30-35 метрів. Висота дзвіниці становить 72 метри.

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Загрози обвалення дзвіниці Новодівичого монастиря немає. Всередину дзвіниці пожежа не розповсюдилася.

За попередньою інформацією, пожежа виникла через замикання теплових гармат, які сушили фасад, повідомляє агентство "Москва".

Жертв немає.