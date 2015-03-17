Валенса: РФ використовує грубу силу, в той час як Захід намагається вести якусь політичну гру

Західним державам не залишається нічого іншого, ніж силою відповісти на агресію Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сказав колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в ефірі TVN24.

"Путін, Росія зламали принципи, на яких будується Європа - на свободі, трактатах, домовленостях - якщо щось таке ламається, то залишається лише сила", - сказав він, відзначивши, що все більше людей усвідомлюють, що не можна дозволяти таких дій росіянам.

Читайте такожДерждеп США: Україна обрала демократичне майбутнє, у відповідь РФ анексувала Крим

Екс-президент Польщі виступив за те, аби Захід допоміг Україні у боротьбі з російською агресію, у тому числі поставками зброї, аби перемогти "зелених чоловічків", які "розривають країну".

Валенса також звернув увагу на те, що Росія в Україні використовує грубу силу, в той час як Захід намагається вести якусь політичну гру.

"Як тут можна грати та виграти, коли він (Путін) займається боксом, а ми граємо у шахи?", - сказав він.