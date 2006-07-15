РФ і США не змогли домовитися щодо вступу Росії до СОТ

Протокол про завершення двосторонніх переговорів між Росією і США в рамках вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі в найближчі тижні підписано не буде, повідомив РІА “Новости” головний парламентер від Росії, директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим МЕДВЄДКОВ.

"Документ не буде підписано ні до саміту ("вісімки"), ні відразу після саміту", - сказав він, відповідаючи на питання, чи завершаться переговори до зустрічі глав G8 і чи буде підписано відповідний протокол.

На його думку, протокол не буде підписано ще впродовж декількох тижнів.

Росія і США продовжать переговори на рівні експертів.

"Незважаючи на неодноразові спроби за останній місяць на рівні експертів і на рівні глав делегацій за останні два дні, ми не змогли знайти розв`язки зі спірних питань", - сказав М.МЕДВЄДКОВ.

Він уточнив, що йдеться про пакет умов вступу РФ до СОТ, який обговорювався російською і американською сторонами впродовж останнього місяця. До нього входять умови доступу на російський ринок фінансових послуг, доступ на сільськогосподарський ринок, застосування ветеринарних заходів, рівень імпортних мит на авіатехніку і захист прав інтелектуальної власності.

США є останнім партнером, з ким Росія поки що не завершила двосторонні переговори щодо приєднання до СОТ. Напередодні глава Мінфіну Олексій КУДРІН повідомив, що протокол про завершення російсько-американських переговорів може бути підписано у найближчі два дні.