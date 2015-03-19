У Латвії з'явився посібник для громадян на випадок війни

Аналогічний буклет готує також Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС), проте в ньому замість понять "війна" або "збройний конфлікт" використовується "надзвичайна ситуація". Про це повідомляє delfi.lv.

У своєму посібник МВС представляє низку порад щодо евакуації, необхідних речах у разі війни, пошуку житла, поведінці себе в зоні військових дій. Зокрема, рекомендують при першій же можливості покинути разом з родиною небезпечну зону, взявши з собою найнеобхідніше: гроші, документи, банківські картки, резервний мобільний телефон, портативний радіоприймач, ніж, сокиру, запальничку, ліки, продукти харчування та інші предмети першої необхідності.

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Також мешканців просять негайно повідомляти в правоохоронні органи про підозрілих осіб, які погано орієнтуються на місцевості, особливо - зі зброєю.

Крім того, наголошується, що в разі перестрілки потрібно шукати укриття в підвальних приміщеннях або ярах, а також по можливості не вступати в конфлікт з озброєними людьми і виконувати їх вимоги.