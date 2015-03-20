Два десятки людей загинули під час теракту на курдському фестивалі у Сирії

21:31, 20 березня 2015
Світ
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Двоє смертників підірвалися на фестивалі під час святкування нового року за сонячним календарем (Навруз) в районі Аль-Муфти в курдському місті Ель-Хасак на північному сході Сирії.

REUTERS

Як повідомляє Sputnik з посиланням на військове джерело, в результаті теракту загинуло 20 мирних громадян, які прийшли на свято, є постраждалі, пише Росбалт.

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За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, смертник належав до терористичної організації "Ісламська держава".

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