Два десятки людей загинули під час теракту на курдському фестивалі у Сирії

Як повідомляє Sputnik з посиланням на військове джерело, в результаті теракту загинуло 20 мирних громадян, які прийшли на свято, є постраждалі, пише Росбалт.

Читайте такожГлобальне потепління допомогло розв'язати громадянську війну в Сирії - вчені

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, смертник належав до терористичної організації "Ісламська держава".