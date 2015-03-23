Помер "батько сінгапурського економічного дива" Лі Куан Ю

Відповідне повідомлення розповсюдив сайт уряду Сінгапуру, передаэ ТСН.

Лі Куан Ю помер у віці 91 року в госпіталі о 03:18 за місцевим часом (21:18 за Києвом).

Батько-засновник держави Сінгапур був госпіталізований 5 лютого з гострою пневмонією.

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18 березня стан його здоров'я різко погіршився у зв'язку з інфекційним захворюванням, після цього воно залишалося критичним.

Тоді ж ЗМІ поширили неправдиву інформацію про смерть творця "економічного дива" Сінгапуру.

Лі Куан Ю очолював уряд Сінгапуру протягом 31 року і довше за всіх прем'єрів перебував при владі. Упродовж трьох десятиліть, коли він обіймав посаду прем'єра, Сінгапур перетворився в одну з найбільш розвинутих країн Азії, незважаючи на малі розміри, обмежений простір і брак природних ресурсів.