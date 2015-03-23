У США з рейок зійшли 27 вагонів з вугіллям
01:51, 23 березня 2015Світ
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В американському штаті Колорадо в околицях містечка Хадсон в неділю з рейок зійшли 27 вагонів з вугіллям.
У США з рейок зійшли 27 вагонів з вугіллям / flickr.com/photos/jeepersmedia
За словами прибулих на місце події співробітників екстрених служб, деякі вагони перекинулася і з них висипалося вугілля, передає ТАСС.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причина аварії поки що невідома.
Потяг, який належить залізничній компанії BNSF Railway, перевозив 17 тис. тонн вугілля. Загалом в ньому налічувалося 120 вагонів.
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Це вже друга аварія вантажного потягу у США за минулі вихідні. В суботу в штаті Техас зійшли з рейок п'ять цистерн з хімікатами, стався невеликий витік небезпечних речовин. Постраждалих в результаті НП також не було.
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