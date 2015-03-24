Олланд проведе переговори з Меркель з приводу авіалайнера, що розбився у Франції

Про це повідомляє РИА Новости.

"Я маю намір поговорити по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і королем Іспанії з приводу цієї трагедії", - сказав французький президент.

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Як повідомляв УНІАН, у Франції розбився німецький авіалайнер А320 зі 148 людьми на борту.

Олланд заявив, що 142 пасажири літака, що розбився у французьких Альпах A320, швидше за все, загинули.

Довідка: А-320 є основним літаком сімейства вузькофюзеляжних середньомагістральних авіалайнерів розробки компанії Airbus. Перший політ цієї машини відбувся в 1987 році, поставки замовникам почалися в 1988-м. Серійне виробництво літаків цього сімейства ведеться у Франції та Німеччині, з 2011 року налагоджено виробництво в Китаї.

Пасажиромісткість А-320 становить від 140 до 180 осіб залежно від компонування салону, максимальна дальність польоту перевищує шість тисяч кілометрів. Літак Germanwings, що розбився, відносився до варіанту А-320-200, відрізняється установкою вінглетів і збільшеним запасом палива.