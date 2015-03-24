Уряд Франції підтвердив катастрофу авіалайнера A320, ніхто не вижив

Як повідомляє агентство France Presse, уламки літака A320, що розбився у Франції, виявлені у місті Барселонетт.

За даними управління цивільної авіації, на борту знаходилися 142 пасажири і шість членів екіпажу. На місце катастрофи їдуть рятувальники.

Всі 142 пасажири літака, що розбився у французьких Альпах A320 швидше за все загинули, заявив президент Франції Франсуа Олланд.

Глава уряду Манюель Вальс підкреслив, що "поки ще рано говорити, що послужило причиною катастрофи". Вальс також пообіцяв, що буде зроблено все необхідне для надання допомоги родичам пасажирів та членів екіпажу.

Крім того, він повідомив, що на місце аварії терміново вилетів глава МВС Франції Бернар Казнев.

За словами глави генеральної ради департаменту Альпи Верхнього Провансу Жильбера Сована, надії виявити живих в результаті катастрофи літака А320 на півдні Франції немає.

Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона розбився у французьких Альпах. Літак зник з радарів близько 11 години.

Остання катастрофа Airbus A-320 сталася 20 січня 1992 року недалеко від гори Сент-Оділь в департаменті Нижній Рейн. Тоді загинули 87 осіб.

Останні дані про місцезнаходження A320 на знімку радара

Довідка: А-320 є основним літаком сімейства вузькофюзеляжних середньомагістральних авіалайнерів розробки компанії Airbus. Перший політ цієї машини відбувся в 1987 році, поставки замовникам почалися в 1988-м. Серійне виробництво літаків цього сімейства ведеться у Франції та Німеччині, з 2011 року налагоджено виробництво в Китаї.

Пасажиромісткість А-320 становить від 140 до 180 осіб залежно від компонування салону, максимальна дальність польоту перевищує шість тисяч кілометрів. Літак що розбився, був модификацією варіанту А-320-200, відрізняється установкою винглетов і збільшеним запасом палива.