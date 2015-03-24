Уламки літака Germanwings вказують на те, що лайнер на величезній швидкості врізався в гору

Про це повідомили представники французької жандармерії з місця падіння літака, передає ТАСС.

За їх даними, зона розкиду уламків не перевищує 10 гектарів. Французькі авіаційні експерти вважають, що ці обставини вказують на те, що літак не вибухнув у повітрі, а на великій швидкості врізався в схил гори.

В даний час в населених пунктах, прилеглих до зони падіння, яка розташована високо в горах, знаходяться 300-400 французьких рятувальників та експертів. На місці падіння діють лише кілька людей, які були на лебідці спущені з вертольота. Через складний рельєф місцевості вертольоти не можуть здійснювати посадки в цій зоні.

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Над зоною катастрофи почав йти сніг. За даними метеослужб, він продовжиться протягом кількох годин. Фахівці стверджують, що евакуація всіх тіл загиблих може зайняти кілька днів, оскільки зона пошукової операції оцінюється мінімум в 1 гектар.

Нагадаємо, сьогодні літак A320 авіакомпанії Germanwings, що летів маршрутом Барселона-Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах. За останніми даними, на борту перебували 150 осіб.