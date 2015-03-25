У Китаї вперше з 1983 року сфотографували "чарівного кролика"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

Через невивченість і рідкості появи в зоні проживання людини даних тварин прозвали «чарівними кроликами». Представники цього виду вперше були помічені працівником служби охорони природи Чи Вейдуном (Li Weidong) в 1983 році, і на цей раз Ili Pika також трапився на очі саме цього експерту.

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Тварина «погодилося» позувати Вейдуну, якому вдалося зробити кілька якісних знімків.

Як пише The Daily Mail, чисельність Ili Pika з моменту виявлення виду скоротилася на 70 відсотків. Фахівці оцінюють небезпеку зникнення «чарівних кроликів» як більш високу, ніж у панд, популяція яких також швидко скорочується (обидва згадані види занесені в Червону книгу).

Ili Pika водяться виключно в гірському Тянь-Шані в провінції Синьцзян на північному заході Китаю. Довжина тіла тварини становить приблизно 20 сантиметрів. Вченим майже нічого невідомо про звички, харчові уподобання та інші подробиці життя даного сімейства ссавців загону зайцеподібні.