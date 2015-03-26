У Кремлі прокоментували погрози Чечні розвалити США

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву спікера парламенту Чечні Дукувахы Абдурахмановымса з погрозами розвалити США і поставляти зброю мексиканським партизанам, повідомляє ТАСС.

"Суб'єкти РФ не можуть постачати спецмайно (в інші країни) або торгувати спецмайном", - підкреслив Пєсков. "Таке неможливо за законом", - зазначив він.

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Прес-секретар президента РФ уточнив, що не знайомий в деталях з цією заявою і не знає, чим вона викликана.

"Вони (подібні заяви) не можуть бути узгоджені з Москвою", - сказав він. "Не знаю, з чим це пов'язано заяву, але подібні дії (поставки озброєння) суперечили б російському законодавству", - додав Пєсков.