Путін вимагає від ФСБ не пускати назад російських бойовиків з "гарячих точок"

Про це він заявив у четвер 26 березня на засіданні колегії Федеральної служби безпеки Росії. Повний текст його виступу опублікований на офіційному сайті російського президента.

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«Вихідці з Росії та інших країн СНД проходять обкатку в ряді «гарячих точок», у тому числі в лавах так званої «ісламської держави» на території Сирії та інших країн, а потім можуть бути використані проти нас, проти Росії і наших сусідів», - сказав Путін, пише Крим.Реалії.

«Важливо прийняти додаткові заходи по ліквідації міжнародних зв'язків та ресурсної бази терористів, перекрити їм канали в'їзду і виїзду з Росії, не дати можливість переміщатися по регіонах, у тому числі - проникати в нові суб'єкти Федерації - у Крим і Севастополь», - додав російський президент.