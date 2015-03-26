Путін звинуватив Захід у підготовці антиросійських сценаріїв

Зокрема, на його думку, дестабілізація може відбутися під час виборів у 2018 році, на яких він може балотуватися на четвертий термін президентства, передає радіо "Свобода".

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На зустрічі з працівниками Федеральної служби безпеки Росії Володимир Путін заявив, що західна розвідка "планує акції на період виборчих кампаній 2016-2018 років".

За його словами, для "стримування Росії" Захід використовує "весь набір засобів – від спроб політичної ізоляції й економічного тиску до масштабної інформаційної війни та інструментів спеціальних служб".

Володимир Путін заявив, що спроби "залякати Росію" ніколи не матимуть успіху.

Відносини між Росією і Заходом погіршилися після анексії Москвою українського Криму і підтримки проросійських бойовиків на сході України.