Путін звинуватив Захід у підготовці антиросійських сценаріїв
Президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Заходу в плануванні дестабілізації ситуації в Росії в найближчі роки.
Зокрема, на його думку, дестабілізація може відбутися під час виборів у 2018 році, на яких він може балотуватися на четвертий термін президентства, передає радіо "Свобода".
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На зустрічі з працівниками Федеральної служби безпеки Росії Володимир Путін заявив, що західна розвідка "планує акції на період виборчих кампаній 2016-2018 років".
За його словами, для "стримування Росії" Захід використовує "весь набір засобів – від спроб політичної ізоляції й економічного тиску до масштабної інформаційної війни та інструментів спеціальних служб".
Володимир Путін заявив, що спроби "залякати Росію" ніколи не матимуть успіху.
Відносини між Росією і Заходом погіршилися після анексії Москвою українського Криму і підтримки проросійських бойовиків на сході України.