Могеріні: воєнні дії - не вирішення кризи в Ємені

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на Reuters.

"Я переконана, що військові дії - не вирішення. У цей критичний момент всі регіональні гравці мають діяти відповідально і конструктивно, щоб у терміновому порядку створити умови для повернення до переговорів", - заявила Могеріні.

Читайте такожЗМІ: Саудівська Аравія і дев'ять країн почали військову операцію в Ємені

Нагадаємо, у ніч на четвер Саудівська Аравія та її регіональні союзники почали військову операцію проти шиїтських повстанців-хоуситів у Ємені, які наступають на портове місто Аден.

Криза в Ємені триває від серпня 2014 року. Наприкінці січня шиїтські заколотникихоусити змусили президента Абд Раббу Мансура Хаді оголосити про відставку. Згодом глава держави перебрався зі столиці країни Сани у своє рідне місто Аден, де він збирає своїх прихильників. Єменська столиця Сана залишається під контролем хоуситів.

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