Пілот A320, якого підозрюють у навмисному знищенні лайнера, лікувався у психіатра - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Finanznachrichten.de.

Шість років тому німець звертався до лікарів за допомогою через сильну депресію. Через це Любіц був змушений зробити перерву в навчанні на пілота в Бремені. В його особовій справі, а також у ліцензії пілота стоїть відмітка про те, що пілоту необхідно постійно проходити медичне обстеження.

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Раніше повідомлялося, що через катастрофу А320 у французьких Альпах управління цивільної авіації Німеччини вводить "правило двох осіб", коли в кабіні повинні перебувати не менше двох членів екіпажу.

Попередня інструкція дозволяла перебувати в кабіні одному з двох пілотів, але тільки протягом мінімально необхідного часу. Саме цим скористався у вівторок 28-річний другий пілот А320 Андреас Любіц, який, за версією слідства, заблокував двері в кабіну і навмисно знищив літак.