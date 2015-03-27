Амстердам і Північна Голландія залишилися без світла: аеропорт закритий, метро зупинилося
У центральних Нідерландах сталося масштабне відключення електроенергії: без світла залишилася значна частина Амстердама і всієї провінції Північна Голландія.
Крім того, без світла залишилися найбільший міжнародний аеропорт королівства - Схіпхол і найбільший телерадіоцентр країни - Хільверсум. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Зараз Схіпхол працює, використовуючи резервну підстанцію, повідомляє прес-служба аеропорту. Незважаючи на це, графік прильотів і вильотів рейсів значно збився.
У той же час, Reuters повідомляє, що аеропорт не працює, скасовані абсолютно всі рейси.
Адміністрація залізничного перевізника Nederlandse Spoorwegen повідомляє про перебої в русі поїздів.
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Знеструмлення торкнулося всього Амстердаму: люди опинилися заблокованими в ліфтах, метро та трамваї зупинилися. Лікарні були переведені на резервне живлення. Мовлення з національного медіа-центру йде ривками. Про це повідомляє Reuters.
Відключення було викликано "технічною несправністю" на підстанції в Амстердамі в передмісті Дімен.