Німецькі дороги стануть платними для іноземців

Ініціатива набере чинності, після того як пройде перевірку у ЄС, передає DW.

Бундестаг підтримав суперечливий закон про дорожній збір для легкових автомобілів. Більшість депутатів нижньої палати парламенту проголосували за ініціативу федерального міністра транспорту Німеччини Александера Добріндта.

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У Бундесрат закон потрапить на початку травня, утім верхня палата парламенту ФРН не зможе його заблокувати, зазначається у повідомленні Reuters у п’ятницю, 27 березня.

Грошовий збір, згідно з законом, має бути запроваджено для всіх, хто користується німецькими автомобільними трасами та автобанами. Іноземним автовласникам, утім, не доведеться платити за користування звичайними автомагістралями країни (так званими дорогами федерального значення).

Таке рішення прийняте для того, щоб не перевантажувати малий прикордонних рух.

Німецьким автовласникам доведеться автоматично купувати річну віньєту. Іноземці зможуть також придбати її терміном дії на рік, на десять днів або два місяці.

Ціни на віньєти для коротших термінів будуть диференційовані, зазначається у повідомленні інформагентства. У такий спосіб німецькі депутати відреагували на критику ініціативи з боку Єврокомісії.

Ціна віньєти залежатиме від обсягу викиду шкідливих речовин автомобілем громадянина. Власникам автомобілів, зареєстрованих у Німеччині, грошовий збір за користування дорогами повертатиметься у вигляді знижки загального податку на авто.

Тобто на практиці виходить, що платити безпосередньо за користування дорогами доведеться лише іноземцям. Грошовий збір планують впровадити з 2016 року. У такий спосіб Німеччина має намір зібрати 500 мільйонів євро на потреби своїх автомагістралей.