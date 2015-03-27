У Єкатеринбурзі відсторонили священика, який закликав росіян їхати в Україну та воювати за "ЛНР"

Митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил тимчасово заборонив у служінні клірика храму Святителя Інокентія в Єкатеринбурзі за заклик до віруючих вирушати на війну в Луганську область України "бити фашистську мерзоту", повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"11 березня цього року клірик храму на ім'я святителя Інокентія, митрополита Московського, м. Єкатеринбурга протоієрей Володимир Зайцев, вступивши у протиріччя з позицією Російської Православної Церкви на те, що відбувається в Україні, самочинно публічно виступив із закликом відправитися в Луганську область з метою "бити фашистську мерзоту", - повідомляється на сайті Єкатеринбурзької єпархії.

Єпархіальна рада визнала особисту думку протоієрея Володимира Зайцева "не відповідною пастирському обов'язку, що стоїть перед священиком Російської Православної Церкви" і прийняла рішення до свята Великодня (12 квітня) усунути священика від служіння в храмі Святителя Інокентія, "благословивши його перебування в монастирі святих Царствених страстотерпців".

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"Оскільки яскраві й політично забарвлені висловлювання протоієрея Володимира Зайцева можуть бути розцінені як благословення Церкви на ведення братовбивчої війни, що не відповідає сподіванням всіх вірних чад Російської Православної Церкви, які на кожній Божественній літургії закликають мир на Українську землю", - йдеться в рішенні єпархіальної ради.

В указі архієрея йдеться, що питання про подальше служіння клірика буде розглянуто після Пасхи, "з огляду на плоди покаяння" священнослужителя, який провинився.