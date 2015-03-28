Столтенберг закликав ”не гадати” про вступ України в НАТО
00:45, 28 березня 2015Світ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не коментує можливість вступу України до альянсу.
REUTERS
Про це він заявив він в інтерв'ю канадському журналу maclean's, повідомляє РИА Новости.
”Було б неправильним будувати здогади. Україна підкреслила, що це займе якийсь час”, - сказав Столтенберг, відповідаючи на відповідне питання
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Він нагадав, що Україна ”почала процес реформ з метою подати заявку на членство пізніше”. ”Якщо і коли вони подадуть заявку, ми розглянемо її”, -
заявив генсек.
Верховна рада України 23 грудня минулого року внесла зміни до законів країни, відмовившись від позаблокового статусу держави. Влада України вважає, що позаблоковість не змогла гарантувати країні безпеку.
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