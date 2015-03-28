Столтенберг закликав ”не гадати” про вступ України в НАТО

Про це він заявив він в інтерв'ю канадському журналу maclean's, повідомляє РИА Новости.

”Було б неправильним будувати здогади. Україна підкреслила, що це займе якийсь час”, - сказав Столтенберг, відповідаючи на відповідне питання

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Він нагадав, що Україна ”почала процес реформ з метою подати заявку на членство пізніше”. ”Якщо і коли вони подадуть заявку, ми розглянемо її”, -

заявив генсек.

Верховна рада України 23 грудня минулого року внесла зміни до законів країни, відмовившись від позаблокового статусу держави. Влада України вважає, що позаблоковість не змогла гарантувати країні безпеку.