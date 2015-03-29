ЗМІ: Президент Ірану заявив, що Меркель виступила за скасування санкцій проти його країни
13:03, 29 березня 2015Світ
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Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Ірану Хасан Роухані провели телефонну розмову, в якій обговорювалися проблеми, пов'язані з ядерною програмою Тегерана і скасування західних санкцій проти нього.
REUTERS
Про це повідомляє Эхо Петербурга з посиланням на іранське видання ІРНА.
«Ми досягли чутливої стадії, іранська сторона продемонструвала досить гнучку позицію, справа наших партнерів по переговорах - зробити останній крок», - цитує видання заяву Роухані.
Читайте такожЗахід посилює активність у переговорах з Іраном щодо ядерної програмиІранський лідер підкреслив важливість скасування санкцій, причому зазначив після розмови, що Меркель в цілому згодна з даною необхідністю.
Тим часом у швейцарській Лозанні тривають переговори між представниками Тегерана і так званої «шісткою»: Росією, США, КНР, Великобританією, Францією і Німеччиною.
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