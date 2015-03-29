Прихильниця України у Конгресі США назвала ефективну зброю проти російської агресії

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН висловила представник штату Огайо у Конгресі США Марсі Каптур.

"Єдність справді дуже важлива. Ми бачимо, що робить Росія, навіть зі своїми найближчими сусідами, робить дуже помітний ухил на телевізійне мовлення в різних країнах, залучає до своєї пропагандистської машини носіїв мови. І чаша терпіння по всій Європі вже переповнена. І я думаю, це дуже зрозуміло, хто такий президент Путін і що він за один", - сказала Марсі Каптур.

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Конгресвумен зазначила, що Путін займається російською експансією і "це дуже і дуже небезпечно".

"Я вважаю, що тут є чим себе зайняти і ООН, я думаю, і для НАТО це роль дуже важлива, і я думаю, нації у всьому світі де б ці країни не були, мають відповідальність і мають стати на бік України, як вільної та незалежної держави", - сказала Каптур.