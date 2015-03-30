Швейцарський льотчик розбився під час спроби облетіти земну кулю

Трагедія сталася 28 березня незабаром після вильоту з аеропорту Латакунга, повідомляє Лента.ру з посиланням на Ecuavisa.

Літак, на борту якого перебував тільки 62-річний пілот, врізався в схил вулкана Котопахі. Аварія сталася у важкодоступній місцевості, на пошуки Гійю було відправлено 16 еквадорських військовослужбовців, передає InterAksyon.

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Власник фармацевтичної компанії Ерік Гійю вирішив відправитися в кругосвітню подорож в пам'ять про свого друга, який загинув в авіакатастрофі. Для цього чотири роки тому швейцарець купив легкомоторний літак. Він збирався обігнути Землю за 20 місяців, зупинки льотчик планував зробити в 34 країнах світу. Усього його шлях повинен був скласти 76 тисяч кілометрів.

До аварії він встиг перетнути території ряду держав у Європі та Африці. У Південній Америці він пролетів над Перу, Болівією, Чилі, Аргентиною і Бразилією.