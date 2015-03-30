Рятувальники виявили двох загиблих при обваленні будинків в Нью-Йорку

Тіла були виявлені в неділю в ході пошуків двох зниклих при обваленні осіб. Особи жертв поки що не встановлено, передає РИА Новости з посиланням на телеканал CBS.

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Згідно з останніми даними, три будівлі обвалилися і ще одну було серйозно пошкоджено в результаті пожежі, що спалахнула після вибуху газу в одному з будинків у районі Іст-Віллідж в Нью-Йорку в четвер. В результаті інциденту постраждали 23 людини, ще дві людини вважалися зниклими безвісти.