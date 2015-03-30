У Нью-Йорку 20 осіб застрягли на "верхівці" американських гірок

Через поломку "американських гірок" близько 20 відвідувачів змушені були провести чверть години в не найсприятливіших умовах на висоті близько 20 метрів, повідомляє РИА Новости.

Як передає телеканал CBS, рятувальники евакуювали людей. На телекартинці видно, як вони обережно спускаються вниз по рейках, тримаючись за поручні. Ніхто не постраждав.

Причина поломки гірок, які були побудовані 88 років тому, коли були найвищими в США, поки що невідома. За попередніми даними адміністрації парку, відбувся певний "технічний збій", який планують усунути вже найближчим часом.

Читайте такожУ Японії відкрився парк розваг "Чарівний світ Гарі Поттера"

Багато з тих, хто опинився в ув'язненні на висоті 20 метрів, є давніми шанувальниками цього атракціону під назвою "Циклон" і каталися на ньому сотні разів. "Ми відразу зрозуміли, що відбувається щось не те, тому що вагончик став їхати повільніше", - сказала одна з відвідувачок.

Парк відкрив черговий сезон у неділю. Передбачається, що до 22 травня він буде працювати тільки у вихідні, а в літній період - кожного дня.