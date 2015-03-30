У М'янмі йдуть запеклі бої урядових військ з повстанцями
Бої урядових військ М'янми з озброєними формуваннями місцевих повстанців йдуть в області Аракан на кордоні з Бангладеш.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.
За його даними, бої розгорілися за день до наміченої дати поновлення сьомого раунду переговорів між урядом і повстанцями в Янгоні. У неділю араканська артилерія, як стверджує представник повстанців, обстріляла військовий табір урядових військ, змусивши їх залишити його і відступити. Загинув один солдат, армійський офіцер потрапив у полон.
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Військові формування мусульман в Аракані координують свої дії з повстанцями народності кокан, які ведуть бойові дії проти армії в північно-східній автономній області Кокан (штат Шан) на кордоні з Китаєм. Як передає Сіньхуа з посиланням на офіційні джерела, армія встановила повний контроль над автономною областю Кокан.
Проти армії М'янми виступають також загони качинів в самому північному штаті Качин.