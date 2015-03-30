У М'янмі йдуть запеклі бої урядових військ з повстанцями

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

За його даними, бої розгорілися за день до наміченої дати поновлення сьомого раунду переговорів між урядом і повстанцями в Янгоні. У неділю араканська артилерія, як стверджує представник повстанців, обстріляла військовий табір урядових військ, змусивши їх залишити його і відступити. Загинув один солдат, армійський офіцер потрапив у полон.

Читайте такожФіліппіни звинуватили Китай у початку окупації спірних територій, багатих на нафту

Військові формування мусульман в Аракані координують свої дії з повстанцями народності кокан, які ведуть бойові дії проти армії в північно-східній автономній області Кокан (штат Шан) на кордоні з Китаєм. Як передає Сіньхуа з посиланням на офіційні джерела, армія встановила повний контроль над автономною областю Кокан.

Проти армії М'янми виступають також загони качинів в самому північному штаті Качин.