Валенса: Олігархи самі впораються з Путіним, якщо Захід буде солідарним

Про це колишній президент Польщі Лех Валенса сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, передає Європейська правда.

"НАТО має набагато кращий ядерний потенціал, ніж був у Радянського союзу, однак нікому не погрожує, бо знає, що та епоха вже минула. Тому Росія в такому випадку приречена на провал", - вважає він.

За словами екс-президента Польщі, рано чи пізно Росія програє і якщо Захід буде солідарним, то в його силах прискорити ці процеси.

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"Ми можемо зіграти на цій відсталості Росії. Вона має великий потенціал і потрібна як Європі, так і світу. Ми маємо допомогти РФ приєднатися до західних країн", - наголосив Валенса.

Однак, на його думку, це буде неможливо, якщо Росією керуватиме Володимир Путін.

"Якщо ми будемо солідарні, вони самі впораються з Путіним. Він завдає значних збитків своїм олігархам, вони змушені будуть щось придумати", - сказав він.

Однак, на думку Валенси, поки до цього не дійшло, тому що Захід не солідарний.