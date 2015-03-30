Валенса: Олігархи самі впораються з Путіним, якщо Захід буде солідарним
Росія відстає від Заходу на 30-50 років і використовує методи, про які західні країни вже й забули, - танки, погрози атомною зброєю.
Про це колишній президент Польщі Лех Валенса сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, передає Європейська правда.
"НАТО має набагато кращий ядерний потенціал, ніж був у Радянського союзу, однак нікому не погрожує, бо знає, що та епоха вже минула. Тому Росія в такому випадку приречена на провал", - вважає він.
За словами екс-президента Польщі, рано чи пізно Росія програє і якщо Захід буде солідарним, то в його силах прискорити ці процеси.
Читайте такожЕкс-президент Польщі назвав Росію відсталою у свідомості та держструктурах на півстоліття
"Ми можемо зіграти на цій відсталості Росії. Вона має великий потенціал і потрібна як Європі, так і світу. Ми маємо допомогти РФ приєднатися до західних країн", - наголосив Валенса.
Однак, на його думку, це буде неможливо, якщо Росією керуватиме Володимир Путін.
"Якщо ми будемо солідарні, вони самі впораються з Путіним. Він завдає значних збитків своїм олігархам, вони змушені будуть щось придумати", - сказав він.
Однак, на думку Валенси, поки до цього не дійшло, тому що Захід не солідарний.