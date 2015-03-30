Біля будівлі Агентства національної безпеки США сталася перестрілка
19:06, 30 березня 2015Світ
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Перестрілка сталася у штаті Меріленд біля штаб-квартири АНБ.
Біля воріт перебувають два сильно пошкоджені автомобілі / Скріншот відео YouTube
На кадрах відеокамер, біля воріт перебувають два сильно пошкоджені автомобілі, один із них - поліцейський фургон, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на місцеві ЗМІ.
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Людину у формі відправили на швидкій допомозі до лікарні.
Повідомляється також, що в будівлі АНБ у Форт-Мід поблизу Вашингтона працюють 40 тисяч осіб.
Раніше УНІАН повідомляв, що палата представників США підтримала заборону АНБ стежити за користувачами телефонів та мережі.
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