Кафе у Дубаї пропонує відвідувачам найдорожче в світі морозиво

03:25, 31 березня 2015
Світ
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"Чорний діамант" - найдорожчий у світі десерт.

REUTERS

Морозиво вартістю $817 пропонують у кафе одного з найпрестижніших готелів Дубая, йдеться в сюжеті ТСН.Ніч. Готують його з мадагаскарського ванільного пломбіру з додаванням іранського шафрану і чорних італійських трюфелів.

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