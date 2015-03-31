Кафе у Дубаї пропонує відвідувачам найдорожче в світі морозиво

Морозиво вартістю $817 пропонують у кафе одного з найпрестижніших готелів Дубая, йдеться в сюжеті ТСН.Ніч. Готують його з мадагаскарського ванільного пломбіру з додаванням іранського шафрану і чорних італійських трюфелів.

Читайте такожУ Дубаї горів найвищий житловий будинок у світіОдну кульку морозива, а саме стільки йде на порцію, прикрашають їстівним 23-каратним золотом і все це подають в піалі і з ложечкою Versace - посуд відвідувач може забрати з собою.