Кафе у Дубаї пропонує відвідувачам найдорожче в світі морозиво
03:25, 31 березня 2015Світ
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"Чорний діамант" - найдорожчий у світі десерт.
REUTERS
Морозиво вартістю $817 пропонують у кафе одного з найпрестижніших готелів Дубая, йдеться в сюжеті ТСН.Ніч. Готують його з мадагаскарського ванільного пломбіру з додаванням іранського шафрану і чорних італійських трюфелів.
Читайте такожУ Дубаї горів найвищий житловий будинок у світіОдну кульку морозива, а саме стільки йде на порцію, прикрашають їстівним 23-каратним золотом і все це подають в піалі і з ложечкою Versace - посуд відвідувач може забрати з собою.
У Дубаї подають морозиво за 817 доларів
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